Кубок Содружества по биатлону, 1-й этап: когда начало мужского спринта, где смотреть

Сегодня, 6 сентября, в Красноярске стартует первый этап Альфа-Банк Кубка Содружества – 2024/2024 по биатлону. В рамках первого дня следом за женским состоится мужская спринтерская гонка. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с порядком старта некоторых биатлонистов.
Летний биатлон. Кубок Содружества – 2024/2025, 1-й этап. Красноярск, лыжероллеры. Спринт, мужчины, 10 км. Заявочный лист (частично):
5. Антон Бабиков (Россия);
10. Александр Корнев (Россия);
11. Никита Лобастов (Беларусь);
18. Максим Воробей (Беларусь);
20. Антон Смольский (Беларусь);
21. Кирилл Бажин (Россия);
29. Кирилл Стрельцов (Россия);
31. Максим Цветков (Россия);
33. Александр Поварницын (Россия);
34. Эдуард Латыпов (Россия);
35. Дмитрий Лазовский (Беларусь)
36. Никита Поршнев (Россия);
38. Карим Халили (Россия);
45. Василий Томшин (Россия);
55. Даниил Серохвостов (Россия).
Старт мужского спринта на 1-м этапе Кубка Содружества запланирован на 12:00 мск. Прямую трансляцию гонки в прямом эфире покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Арена». Начало трансляций — в 11:55 мск.