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Кубок Содружества по биатлону, 1-й этап: когда начало мужского спринта, где смотреть

Сегодня, 6 сентября, в Красноярске стартует первый этап Альфа-Банк Кубка Содружества – 2024/2024 по биатлону. В рамках первого дня следом за женским состоится мужская спринтерская гонка. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с порядком старта некоторых биатлонистов.

Летний биатлон. Кубок Содружества – 2024/2025, 1-й этап. Красноярск, лыжероллеры. Спринт, мужчины, 10 км. Заявочный лист (частично):

5. Антон Бабиков (Россия);

10. Александр Корнев (Россия);

11. Никита Лобастов (Беларусь);

18. Максим Воробей (Беларусь);

20. Антон Смольский (Беларусь);

21. Кирилл Бажин (Россия);

29. Кирилл Стрельцов (Россия);

31. Максим Цветков (Россия);

33. Александр Поварницын (Россия);

34. Эдуард Латыпов (Россия);

35. Дмитрий Лазовский (Беларусь)

36. Никита Поршнев (Россия);

38. Карим Халили (Россия);

45. Василий Томшин (Россия);

55. Даниил Серохвостов (Россия).

Старт мужского спринта на 1-м этапе Кубка Содружества запланирован на 12:00 мск. Прямую трансляцию гонки в прямом эфире покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Арена». Начало трансляций — в 11:55 мск.