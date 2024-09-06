Анастасия Халили (Гореева) выиграла спринт на первом этапе Кубка Содружества в Красноярске
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Анастасия Халили (Гореева) стала победительницей спринтерской гонки в рамках первого этапа Альфа-Банк Кубка Содружества по биатлону на роллерах. Спортсменка допустила один промах и преодолела дистанцию, равную 7,5 км, за 21.59,5.
Серебряные медали спринта достались представительницам Свердловской области Анастасии Шевченко (0 промахов) и Тамаре Дербушевой (1 промах). Биатлонистки финишировали с одинаковым отставанием от лидера в 15,8.
Биатлон. Альфа-Банк Кубок Содружества-2024/25. Этап 1, Красноярск
Женщины. Роллеры — Спринт 7.5 км
06 сентября 2024, пятница. 09:00 МСК
Окончено
1
Анастасия Халили
Россия
21:59.5
2
Анастасия Шевченко
Россия
+15.8
3
Тамара Дербушева
Россия
+15.8
Ранее стали известны размеры вознаграждений, которые получат российские биатлонисты в сезоне-2024/2025. Как сообщает пресс-служба Союза биатлонистов России (СБР), по итогам сезона лидеры мужского и женского рейтингов получат по 1 млн рублей. А лидеры среди категории спортсменов до 23 лет — по 500 тыс. рублей.
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