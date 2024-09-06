Динара Смольская не попала в топ-35 на первом этапе Кубка Содружества в Красноярске

Олимпийская чемпионка 2018 года белорусская биатлонистка Динара Смольская (Алимбекова) не попала в топ-35 спринтерской гонки на первом этапе Альфа-Банк Кубка Содружества по биатлону на роллерах. Спортсменка преодолела дистанцию, равную 7,5 км, за 25.26,5 и финишировала на 37-м месте.

Победительницей стала Анастасия Халили (Гореева) Серебряные медали спринта достались представительницам Свердловской области Анастасии Шевченко (0 промахов) и Тамаре Дербушевой (1 промах). Биатлонистки финишировали с одинаковым отставанием от лидера в 15,8.

Ранее стали известны размеры вознаграждений, которые получат российские биатлонисты в сезоне-2024/2025. Как сообщает пресс-служба Союза биатлонистов России (СБР), по итогам сезона лидеры мужского и женского рейтингов получат по 1 млн рублей. А лидеры среди категории спортсменов до 23 лет — по 500 тыс. рублей.