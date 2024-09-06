Анастасия Халили (Гореева) прокомментировала первую победу под новой фамилией

Анастасия Халили (Гореева) прокомментировала результаты спринтерской гонки на первом этапе Альфа- Банк Кубка Содружества по биатлону. В Красноярске спортсменка одержала победу.

— Даже не знала, что от себя ожидать, потому что мы ни одной работы не делали на максимум. Я не бежала контрольных тренировок, ничего. Даже начала с запасиком по мышцам, чтобы разложиться, потому что не знала, когда закончусь. На финишном круге всё свело, но дотерпела. Здесь финишная часть круга достаточно лёгкая, всё под спуск. Буквально километр оставалось доработать ногами и удержать преимущество.

— Первая победа под новой фамилией.

— Да, спасибо. Я настраивалась на то, чтобы сегодня отработать чисто на рубеже, потому что у меня новая винтовка. Мне нужно было стрелять хорошо, чтобы не сомневаться в своём выборе поменять винтовку в последний месяц летней подготовки. Радует, что «ноль» стоя, это неплохо, — приводит слова Халили «Матч ТВ».

Первый этап Кубка Содружества по биатлону завершится в Красноярске 8 сентября.