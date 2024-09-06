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Анастасия Шевченко рассказала о трудностях в спринте на Кубке Содружества

Анастасия Шевченко рассказала о трудностях в спринте на Кубке Содружества
Анастасия Шевченко
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Российская биатлонистка Анастасия Шевченко оценила своё выступление на первом этапе Альфа-Банк Кубка Содружества по биатлону в Красноярске и рассказала о трудностях, с которыми пришлось столкнуться. В спринтерской гонке спортсменка завоевала серебряную медаль.

«Я пробежала на все 100, в Сочи мы с Наталией переболели в самом конце сборов, поэтому разгоняться было очень тяжело. Надеюсь, что меня спасла стрельба. Шашилов знает, какой у меня характер и сила воли, что я могу и со сломанной ногой бегать. Когда на третий день у меня спала температура, я сказала, что пойду на тренировку готовиться, Шашилов махнул рукой и сказал «ладно». Есть ли силы на другие гонки? Из гонки в гонку будет тяжело всем, потому что это потраченные силы, все в равных условиях, а дальше посмотрим», — приводит слова Шевченко «Матч ТВ».

Победу в гонке одержала Анастасия Гореева (Халили), а серебро с Анастасией Шевченко разделила Тамара Дербушева.

Биатлон. Альфа-Банк Кубок Содружества-2024/25. Этап 1, Красноярск
Женщины. Роллеры — Спринт 7.5 км
06 сентября 2024, пятница. 09:00 МСК
Окончено
1
Анастасия Халили
Россия
21:59.5
2
Анастасия Шевченко
Россия
+15.8
3
Тамара Дербушева
Россия
+15.8
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