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Белорус Смольский выиграл спринт на первом этапе Кубка Содружества

Белорус Смольский выиграл спринт на первом этапе Кубка Содружества
Антон Смольский
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Белорусский биатлонист Антон Смольский одержал победу в спринтерской гонке Альфа-Банк Кубка Содружества в Красноярске. В гонке на роллерах спортсмен допустил один промах и преодолел дистанцию длиной в 10 км за 23.18,7.

Серебряная медаль досталась россиянину Петру Пащенко (+23,3, один промах), а бронзовую награду добыл Роман Ерёмин (47,6, один промах).

Биатлон. Альфа-Банк Кубок Содружества-2024/25. Этап 1, Красноярск
Мужчины. Роллеры — Спринт 10 км
06 сентября 2024, пятница. 12:00 МСК
Окончено
1
Антон Смольский
Беларусь
23:18.7
2
Пётр Пащенко
Россия
+23.3
3
Роман Ерёмин
Россия
+47.6

Ранее Анастасия Халили (Гореева) стала победительницей спринтерской гонки у женщин. Спортсменка допустила один промах и преодолела дистанцию, равную 7,5 км, за 21.59,5. Серебряные медали завоевали представительницы Свердловской области Анастасия Шевченко (0 промахов) и Тамара Дербушева (1 промах). Биатлонистки финишировали с одинаковым отставанием от лидера в 15,8.

Этап Кубка Содружества в Красноярске завершится 8 сентября.

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