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Антон Смольский оценил своё состояние после победы в спринте на Кубке Содружества

Антон Смольский оценил своё состояние после победы в спринте на Кубке Содружества
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Белорусский биатлонист серебряный призёр Олимпиады 2022 года Антон Смольский прокомментировал победу в стартовой гонке Альфа-Банк Кубка Содружества сезона-2024/2025 в Красноярске.

«Биатлон начинается после заключительной стойки, на последнем круге, ни в коем случае не стоит бросать, даже если не удался первый рубеж. Бороться нужно до последней секунды и до финишной черты. Это спринт, тут важна каждая секунда, нельзя было опускать руки.

Состояние неплохое, рабочее. Единственное, первые дни была акклиматизация по часовому поясу. Не скажу, что это повлияло на форму, всё в порядке. Мужской круг здесь быстрый и динамичный. Если взять среднюю скорость, то 23 минуты за спринт — быстрое время», — приводит слова Смольского «Матч ТВ».

Биатлон. Альфа-Банк Кубок Содружества-2024/25. Этап 1, Красноярск
Мужчины. Роллеры — Спринт 10 км
06 сентября 2024, пятница. 12:00 МСК
Окончено
1
Антон Смольский
Беларусь
23:18.7
2
Пётр Пащенко
Россия
+23.3
3
Роман Ерёмин
Россия
+47.6

Ранее в женском спринте победу одержала Анастасия Халили (Гореева).

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