Пётр Пащенко — о серебре на Кубке Содружества: надеюсь, получится прибавить

Российский биатлонист Пётр Пащенко подвёл итог спринтерской гонке на первом этапе Альфа-Банк Кубка Содружества в Красноярске. Спортсмен финишировал на втором месте, проиграв белорусу Антону Смольскому.

«Я не сильно расстраиваюсь. В общем состояние хорошее, но надо понимать, что сегодня у меня десятый или одиннадцатый день после того, как я прибыл из Сочи, там другая высота. Есть некоторые реакклиматизационные моменты. Ничего страшного, в принципе результатом доволен. Буду надеяться, что получится прибавить», —приводит слова Пащенко «Матч ТВ».

Ранее в женской спринтерской гонке победу одержала Анастасия Халили (Гореева), а серебро разделили Тамара Дербушева и Анастасия Шевченко. Соревнования в Красноярске завершатся 8 сентября.