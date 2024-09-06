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Пётр Пащенко — о серебре на Кубке Содружества: надеюсь, получится прибавить

Пётр Пащенко — о серебре на Кубке Содружества: надеюсь, получится прибавить
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Российский биатлонист Пётр Пащенко подвёл итог спринтерской гонке на первом этапе Альфа-Банк Кубка Содружества в Красноярске. Спортсмен финишировал на втором месте, проиграв белорусу Антону Смольскому.

«Я не сильно расстраиваюсь. В общем состояние хорошее, но надо понимать, что сегодня у меня десятый или одиннадцатый день после того, как я прибыл из Сочи, там другая высота. Есть некоторые реакклиматизационные моменты. Ничего страшного, в принципе результатом доволен. Буду надеяться, что получится прибавить», —приводит слова Пащенко «Матч ТВ».

Биатлон. Альфа-Банк Кубок Содружества-2024/25. Этап 1, Красноярск
Мужчины. Роллеры — Спринт 10 км
06 сентября 2024, пятница. 12:00 МСК
Окончено
1
Антон Смольский
Беларусь
23:18.7
2
Пётр Пащенко
Россия
+23.3
3
Роман Ерёмин
Россия
+47.6

Ранее в женской спринтерской гонке победу одержала Анастасия Халили (Гореева), а серебро разделили Тамара Дербушева и Анастасия Шевченко. Соревнования в Красноярске завершатся 8 сентября.

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