Кубок Содружества по биатлону, 1-й этап: когда начало женского пасьюта, где смотреть

Сегодня, 6 сентября, в Красноярске стартовал первый этап Альфа-Банк Кубка Содружества – 2024/2025 по биатлону. Анастасия Халили (Гореева) стала победительницей спринтерской гонки, серебряные медали достались представительницам Свердловской области Анастасии Шевченко (0 промахов) и Тамаре Дербушевой (1 промах). Биатлонистки финишировали с одинаковым отставанием от лидера в 15,8.

В субботу, 7 сентября, состоится женская гонка преследования Кубка Содружества– 2024/2025, которая начнётся в 09:00 мск. Прямую трансляцию гонки в прямом эфире покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Арена». Начало трансляций — в 8:35 мск.

Первый этап Кубка Содружества по биатлону проходит в Красноярске с 6 по 8 сентября.