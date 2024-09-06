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Кубок Содружества по биатлону, 1-й этап: когда начало мужского пасьюта, где смотреть

Кубок Содружества по биатлону, 1-й этап: когда начало мужского пасьюта, где смотреть
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Сегодня, 6 сентября, в Красноярске стартовал первый этап Альфа-Банк Кубка Содружества – 2024/2025 по биатлону. Белорус Антон Смольский стал победителем мужской спринтерской гонки, серебряную медаль выиграл представитель ХМАО-Югра Пётр Пащенко (1 промах), тройку сильнейших замкнул Роман Ерёмин из Новосибирской области (1).

Биатлон. Альфа-Банк Кубок Содружества-2024/25. Этап 1, Красноярск
Мужчины. Роллеры — Спринт 10 км
06 сентября 2024, пятница. 12:00 МСК
Окончено
1
Антон Смольский
Беларусь
23:18.7
2
Пётр Пащенко
Россия
+23.3
3
Роман Ерёмин
Россия
+47.6

В женском спринте сильнейшей оказалась москвичка Анастасия Халили (Гореева). Серебряные медали спринта достались представительницам Свердловской области Анастасии Шевченко (0 промахов) и Тамаре Дербушевой (1 промах). Биатлонистки финишировали с одинаковым отставанием от лидера в 15,8.

В субботу, 7 сентября, состоится мужская гонка преследования Кубка Содружества– 2024/2025 на 12,5 км, которая начнётся в 12:00 мск. Прямую трансляцию гонки в прямом эфире покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Арена». Начало трансляций — в 11:35 мск.

Первый этап Кубка Содружества по биатлону проходит в Красноярске с 6 по 8 сентября.

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