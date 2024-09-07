Анастасия Шевченко выиграла гонку преследования на первом этапе Кубка Содружества

Анастасия Шевченко стала победительницей гонки преследования в рамках первого этапа Альфа-Банк Кубка Содружества по биатлону на роллерах в Красноярске. Спортсменка не допустила промахов и преодолела дистанцию за 31.39,3.

Серебряная медаль досталась Анастасии Гореевой (Халили), которая допустила четыре промаха и финишировала с отставанием 6,1 от лидера. Бронзовая награда — у Тамары Дербушевой (четыре промаха, отставание 16,1).

Биатлон. Кубок Содружества – 2024/2025, 1-й этап, Красноярск. Пасьют. Женщины:

Анастасия Шевченко (Россия) – 31.39,3 (0 промахов). Анастасия Халили (Россия) – отставание 6,1 секунды (4). Тамара Дербушева (Россия) + 16,1 (4). Ирина Казакевич (Россия) + 1.41,7 (5). Виктория Сливко (Россия) + 1.47,9 (1). Наталия Шевченко (Россия) + 2.04,6 (2).

Ранее стали известны размеры вознаграждений, которые получат российские биатлонисты в сезоне-2024/2025. Как сообщает пресс-служба Союза биатлонистов России (СБР), по итогам сезона лидеры мужского и женского рейтингов получат по 1 млн рублей. А лидеры среди категории спортсменов до 23 лет — по 500 тыс. рублей.