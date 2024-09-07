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Анастасия Шевченко выиграла гонку преследования на первом этапе Кубка Содружества

Анастасия Шевченко выиграла гонку преследования на первом этапе Кубка Содружества
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Анастасия Шевченко стала победительницей гонки преследования в рамках первого этапа Альфа-Банк Кубка Содружества по биатлону на роллерах в Красноярске. Спортсменка не допустила промахов и преодолела дистанцию за 31.39,3.

Биатлон. Альфа-Банк Кубок Содружества-2024/25. Этап 1, Красноярск
Женщины. Роллеры — Гонка преследования 10 км
07 сентября 2024, суббота. 09:00 МСК
Окончено
1
Анастасия Шевченко
Россия
31:39.3
2
Анастасия Халили
Россия
+6.1
3
Тамара Дербушева
Россия
+16.1

Серебряная медаль досталась Анастасии Гореевой (Халили), которая допустила четыре промаха и финишировала с отставанием 6,1 от лидера. Бронзовая награда — у Тамары Дербушевой (четыре промаха, отставание 16,1).

Биатлон. Кубок Содружества – 2024/2025, 1-й этап, Красноярск. Пасьют. Женщины:

  1. Анастасия Шевченко (Россия) – 31.39,3 (0 промахов).
  2. Анастасия Халили (Россия) – отставание 6,1 секунды (4).
  3. Тамара Дербушева (Россия) + 16,1 (4).
  4. Ирина Казакевич (Россия) + 1.41,7 (5).
  5. Виктория Сливко (Россия) + 1.47,9 (1).
  6. Наталия Шевченко (Россия) + 2.04,6 (2).

Ранее стали известны размеры вознаграждений, которые получат российские биатлонисты в сезоне-2024/2025. Как сообщает пресс-служба Союза биатлонистов России (СБР), по итогам сезона лидеры мужского и женского рейтингов получат по 1 млн рублей. А лидеры среди категории спортсменов до 23 лет — по 500 тыс. рублей.

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