Смольская отыграла 29 позиций в гонке преследования на Кубке Содружества в Красноярске

Олимпийская чемпионка 2018 года белорусская биатлонистка Динара Смольская (Алимбекова) отыграла 29 позиций в рамках гонки преследования после 37 места в спринте на первом этапе Альфа-Банк Кубка Содружества по биатлону в Красноярске. Спортсменка заняла восьмое место с результатом 33.58,0.

Победу в гонке одержала россиянка Анастасия Шевченко. Спортсменка не допустила промахов и преодолела дистанцию за 31.39,3. Серебряная медаль досталась Анастасии Гореевой (Халили), которая допустила четыре промаха и финишировала с отставанием 6,1 от лидера. Бронзовая награда — у Тамары Дербушевой (четыре промаха, отставание 16,1).

Как сообщает пресс-служба Союза биатлонистов России (СБР), по итогам сезона лидеры мужского и женского рейтингов получат по 1 млн рублей.