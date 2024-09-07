Анастасия Шевченко высказалась о победе в гонке преследования на Кубке Содружества

Российская биатлонистка Анастасия Шевченко прокомментировала победу в гонке преследования в рамках первого этапа Альфа-Банк Кубка Содружества по биатлону в Красноярске.
«Настраивалась на стрельбу, в прошлом сезоне она не получалась и медалей было мало. В Красноярске такая странная погода – ветер со всех сторон дует, но это моя погода. Настраивалась на ноль. Вообще, перед гонкой мы с тренером Михаилом Викторовичем Шашиловым настраивались так – пробежать в удовольствие и закрыть все мишени. Получилась победа», — сказала Шевченко в эфире «Матч ТВ».
Шевченко не допустила промахов и преодолела дистанцию за 31.39,3. Серебряная медаль досталась Анастасии Гореевой (Халили), которая допустила четыре промаха и финишировала с отставанием 6,1 от лидера. Бронзовая награда — у Тамары Дербушевой (четыре промаха, отставание 16,1).
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