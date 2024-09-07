Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Анастасия Шевченко высказалась о победе в гонке преследования на Кубке Содружества

Анастасия Шевченко высказалась о победе в гонке преследования на Кубке Содружества
Аудио-версия:
Комментарии

Российская биатлонистка Анастасия Шевченко прокомментировала победу в гонке преследования в рамках первого этапа Альфа-Банк Кубка Содружества по биатлону в Красноярске.

Биатлон. Альфа-Банк Кубок Содружества-2024/25. Этап 1, Красноярск
Женщины. Роллеры — Гонка преследования 10 км
07 сентября 2024, суббота. 09:00 МСК
Окончено
1
Анастасия Шевченко
Россия
31:39.3
2
Анастасия Халили
Россия
+6.1
3
Тамара Дербушева
Россия
+16.1

«Настраивалась на стрельбу, в прошлом сезоне она не получалась и медалей было мало. В Красноярске такая странная погода – ветер со всех сторон дует, но это моя погода. Настраивалась на ноль. Вообще, перед гонкой мы с тренером Михаилом Викторовичем Шашиловым настраивались так – пробежать в удовольствие и закрыть все мишени. Получилась победа», — сказала Шевченко в эфире «Матч ТВ».

Шевченко не допустила промахов и преодолела дистанцию за 31.39,3. Серебряная медаль досталась Анастасии Гореевой (Халили), которая допустила четыре промаха и финишировала с отставанием 6,1 от лидера. Бронзовая награда — у Тамары Дербушевой (четыре промаха, отставание 16,1).

Материалы по теме
Анастасия Шевченко выиграла гонку преследования на первом этапе Кубка Содружества
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android