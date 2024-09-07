Анастасия Халили оценила своё выступление в гонке преследования на Кубке Содружества

Российская биатлонистка Анастасия Халили (Гореева) прокомментировала второе место в гонке преследования в рамках первого этапа Альфа-Банк Кубка Содружества по биатлону в Красноярске.

«Сделала поправку на ветер, надо было ещё. Когда стреляла стоя – гонка захлестнула. Нужно было сразу бросаться в погоню за Настей, а я за Тамарой сидела, думала, что шансов нет. На самом деле, когда увидела её – она была не так далеко, тогда и бросилась, но дистанции не хватило», — сказала Халили в эфире «Матч ТВ».

Халили допустила четыре промаха и финишировала второй с отставанием 6,1 от лидера. Победу одержала Анастасия Шевченко, которая не допустила промахов и преодолела дистанцию за 31.39,3. Бронзовая награда — у Тамары Дербушевой (четыре промаха, отставание 16,1).