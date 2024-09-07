Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Анастасия Халили оценила своё выступление в гонке преследования на Кубке Содружества

Анастасия Халили оценила своё выступление в гонке преследования на Кубке Содружества
Аудио-версия:
Комментарии

Российская биатлонистка Анастасия Халили (Гореева) прокомментировала второе место в гонке преследования в рамках первого этапа Альфа-Банк Кубка Содружества по биатлону в Красноярске.

Биатлон. Альфа-Банк Кубок Содружества-2024/25. Этап 1, Красноярск
Женщины. Роллеры — Гонка преследования 10 км
07 сентября 2024, суббота. 09:00 МСК
Окончено
1
Анастасия Шевченко
Россия
31:39.3
2
Анастасия Халили
Россия
+6.1
3
Тамара Дербушева
Россия
+16.1

«Сделала поправку на ветер, надо было ещё. Когда стреляла стоя – гонка захлестнула. Нужно было сразу бросаться в погоню за Настей, а я за Тамарой сидела, думала, что шансов нет. На самом деле, когда увидела её – она была не так далеко, тогда и бросилась, но дистанции не хватило», — сказала Халили в эфире «Матч ТВ».

Халили допустила четыре промаха и финишировала второй с отставанием 6,1 от лидера. Победу одержала Анастасия Шевченко, которая не допустила промахов и преодолела дистанцию за 31.39,3. Бронзовая награда — у Тамары Дербушевой (четыре промаха, отставание 16,1).

Материалы по теме
Анастасия Шевченко высказалась о победе в гонке преследования на Кубке Содружества
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android