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Динара Смольская осталась довольна результатом в гонке преследования на Кубке Содружества

Динара Смольская осталась довольна результатом в гонке преследования на Кубке Содружества
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Олимпийская чемпионка 2018 года белорусская биатлонистка Динара Смольская (Алимбекова) оценила своё выступление на первом этапе Альфа-Банк Кубка Содружества по биатлону в Красноярске.

Биатлон. Альфа-Банк Кубок Содружества-2024/25. Этап 1, Красноярск
Женщины. Роллеры — Гонка преследования 10 км
07 сентября 2024, суббота. 09:00 МСК
Окончено
1
Анастасия Шевченко
Россия
31:39.3
2
Анастасия Халили
Россия
+6.1
3
Тамара Дербушева
Россия
+16.1

«После 37-го места в спринте сегодня в восьмёрку – это здорово. Понимала, что мой шанс только на стрельбе, девчонки будут в такой сложной ветровой обстановке промахиваться. Задача была просто попасть в масс-старт. Считала отыгранные места только до первой стойки, на стрельбе стоя я уже была уверена, даже немного силы на масс-старт экономила», — сказала Смольская в эфире «Матч ТВ».

Спортсменка заняла восьмое место с результатом 33.58,0. Победу в гонке одержала россиянка Анастасия Шевченко, которая не допустила промахов и преодолела дистанцию за 31.39,3. Серебряная медаль досталась Анастасии Гореевой (Халили), которая допустила четыре промаха и финишировала с отставанием 6,1 от лидера. Бронзовая награда — у Тамары Дербушевой (четыре промаха, отставание 16,1).

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