Динара Смольская осталась довольна результатом в гонке преследования на Кубке Содружества

Олимпийская чемпионка 2018 года белорусская биатлонистка Динара Смольская (Алимбекова) оценила своё выступление на первом этапе Альфа-Банк Кубка Содружества по биатлону в Красноярске.

«После 37-го места в спринте сегодня в восьмёрку – это здорово. Понимала, что мой шанс только на стрельбе, девчонки будут в такой сложной ветровой обстановке промахиваться. Задача была просто попасть в масс-старт. Считала отыгранные места только до первой стойки, на стрельбе стоя я уже была уверена, даже немного силы на масс-старт экономила», — сказала Смольская в эфире «Матч ТВ».

Спортсменка заняла восьмое место с результатом 33.58,0. Победу в гонке одержала россиянка Анастасия Шевченко, которая не допустила промахов и преодолела дистанцию за 31.39,3. Серебряная медаль досталась Анастасии Гореевой (Халили), которая допустила четыре промаха и финишировала с отставанием 6,1 от лидера. Бронзовая награда — у Тамары Дербушевой (четыре промаха, отставание 16,1).