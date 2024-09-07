Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

«Гонкой довольна». Дербушева — о бронзе в пасьюте на Кубке Содружества

«Гонкой довольна». Дербушева — о бронзе в пасьюте на Кубке Содружества
Аудио-версия:
Комментарии

Российская биатлонистка Тамара Дербушева высказалась о своём результате на первом этапе Альфа-Банк Кубка Содружества по биатлону в Красноярске. Спортсменка заняла третье место (четыре промаха, отставание 16,1).

Биатлон. Альфа-Банк Кубок Содружества-2024/25. Этап 1, Красноярск
Женщины. Роллеры — Гонка преследования 10 км
07 сентября 2024, суббота. 09:00 МСК
Окончено
1
Анастасия Шевченко
Россия
31:39.3
2
Анастасия Халили
Россия
+6.1
3
Тамара Дербушева
Россия
+16.1

«Старалась по дистанции догонять, но в конце у меня сил не хватило. Когда одна Настя бросилась догонять другую, тоже хотела подержаться, но на пологом участке они от меня убежали. В целом гонкой довольна, всё хорошо, но на последнем рубеже слишком поторопилась со стрельбой», — сказала Дербушева в эфире «Матч ТВ».

Победу в гонке одержала россиянка Анастасия Шевченко, которая не допустила промахов и преодолела дистанцию за 31.39,3. Серебряная медаль досталась Анастасии Гореевой (Халили), которая допустила четыре промаха и финишировала с отставанием 6,1 от лидера.

Материалы по теме
Анастасия Шевченко выиграла гонку преследования на первом этапе Кубка Содружества
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android