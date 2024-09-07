«Гонкой довольна». Дербушева — о бронзе в пасьюте на Кубке Содружества

Российская биатлонистка Тамара Дербушева высказалась о своём результате на первом этапе Альфа-Банк Кубка Содружества по биатлону в Красноярске. Спортсменка заняла третье место (четыре промаха, отставание 16,1).
«Старалась по дистанции догонять, но в конце у меня сил не хватило. Когда одна Настя бросилась догонять другую, тоже хотела подержаться, но на пологом участке они от меня убежали. В целом гонкой довольна, всё хорошо, но на последнем рубеже слишком поторопилась со стрельбой», — сказала Дербушева в эфире «Матч ТВ».
Победу в гонке одержала россиянка Анастасия Шевченко, которая не допустила промахов и преодолела дистанцию за 31.39,3. Серебряная медаль досталась Анастасии Гореевой (Халили), которая допустила четыре промаха и финишировала с отставанием 6,1 от лидера.
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