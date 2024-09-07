Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Антон Смольский выиграл гонку преследования на этапе Кубка Содружества в Красноярске

Антон Смольский выиграл гонку преследования на этапе Кубка Содружества в Красноярске
Аудио-версия:
Комментарии

Белорусский биатлонист Антон Смольский одержал победу в гонке преследования в рамках Альфа-Банк Кубка Содружества в Красноярске. В гонке на роллерах спортсмен допустил два промаха и преодолел дистанцию длиной в 12,5 км за 34.18,4.

Второе место занял россиянин Кирилл Бажин (+42,0, три промаха), а бронзовую награду завоевал представитель России Дмитрий Иванов (+53,4, один промах).

Биатлон. Альфа-Банк Кубок Содружества-2024/25. Этап 1, Красноярск
Мужчины. Роллеры — Гонка преследования 12.5 км
07 сентября 2024, суббота. 12:00 МСК
Окончено
1
Антон Смольский
Беларусь
34:18.4
2
Кирилл Бажин
Россия
+42.0
3
Дмитрий Иванов
Россия
+53.4

Биатлон. Кубок Содружества – 2024/2025, 1-й этап, Красноярск. Пасьют. Мужчины:

  1. Антон Смольский (Беларусь) – 34.18,4 (2 промаха).
  2. Кирилл Бажин (Россия) – отставание +42 секунды (3).
  3. Дмитрий Иванов (Россия) +53,4 (1).
  4. Саид Каримулла Халили (Россия) +1.09,9 (3).
  5. Пётр Пащенко (Россия) +1.16,4 (5).
  6. Александр Корнев (Россия) +1.27,6 (4).

Ранее стали известны размеры вознаграждений, которые получат российские биатлонисты в сезоне-2024/2025. Как сообщает пресс-служба Союза биатлонистов России (СБР), по итогам сезона лидеры мужского и женского рейтингов получат по 1 млн рублей. А лидеры среди категории спортсменов до 23 лет — по 500 тыс. рублей.

Материалы по теме
«У меня была другая цель». Шевченко героически отстояла золото в борьбе с Халили
«У меня была другая цель». Шевченко героически отстояла золото в борьбе с Халили
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android