Антон Смольский выиграл гонку преследования на этапе Кубка Содружества в Красноярске

Белорусский биатлонист Антон Смольский одержал победу в гонке преследования в рамках Альфа-Банк Кубка Содружества в Красноярске. В гонке на роллерах спортсмен допустил два промаха и преодолел дистанцию длиной в 12,5 км за 34.18,4.

Второе место занял россиянин Кирилл Бажин (+42,0, три промаха), а бронзовую награду завоевал представитель России Дмитрий Иванов (+53,4, один промах).

Биатлон. Кубок Содружества – 2024/2025, 1-й этап, Красноярск. Пасьют. Мужчины:

Антон Смольский (Беларусь) – 34.18,4 (2 промаха). Кирилл Бажин (Россия) – отставание +42 секунды (3). Дмитрий Иванов (Россия) +53,4 (1). Саид Каримулла Халили (Россия) +1.09,9 (3). Пётр Пащенко (Россия) +1.16,4 (5). Александр Корнев (Россия) +1.27,6 (4).

Ранее стали известны размеры вознаграждений, которые получат российские биатлонисты в сезоне-2024/2025. Как сообщает пресс-служба Союза биатлонистов России (СБР), по итогам сезона лидеры мужского и женского рейтингов получат по 1 млн рублей. А лидеры среди категории спортсменов до 23 лет — по 500 тыс. рублей.