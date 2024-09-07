Кубок Содружества по биатлону, 1-й этап: когда начало женского масс-старта, где смотреть

В воскресенье, 8 сентября, состоится женский масс-старт на 12,5 км в рамках Альфа-Банк Кубка Содружества — 2024/2025 по биатлону, который начнётся в 9:00 мск. Трансляцию гонки в прямом эфире покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Арена». Начало трансляции — в 8:35 мск.

В пятницу, 6 сентября, в Красноярске стартовал первый этап Кубка Содружества — 2024/2025. Выступающая за Московскую область Анастасия Халили (Гореева) стала победительницей женской спринтерской гонки на 7,5 км, а в субботу, 7 сентября, представительница Свердловской области Анастасия Шевченко выиграла 10-километровую гонку преследования.

Первый этап Кубка Содружества по биатлону — 2024/2025 проходит в Красноярске с 6 по 8 сентября.