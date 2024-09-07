Кубок Содружества по биатлону, 1-й этап: когда начало мужского масс-старта, где смотреть

В воскресенье, 8 сентября, состоится мужской масс-старт на 15 км в рамках Альфа-Банк Кубка Содружества — 2024/2025 по биатлону, который начнётся в 12:00 мск. Трансляцию гонки в прямом эфире проведут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Арена». Начало трансляции — в 11:35 мск.

В пятницу, 6 сентября, в Красноярске стартовал первый этап Кубка Содружества — 2024/2025. Белорусский биатлонист Антон Смольский стал победителем мужской 10-километровой спринтерской гонки на 10 км и гонки преследования на 12,5 км. Он уверенно возглавил общий зачёт Кубка Содружества, набрав 240 очков. На 27 баллов от Смольского отстаёт лучший из российских биатлонистов Пётр Пащенко (ХМАО-Югра).

Первый этап Кубка Содружества по биатлону — 2024/2025 проходит в Красноярске с 6 по 8 сентября.