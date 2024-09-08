Динара Смольская из Беларуси выиграла масс-старт в рамках Кубка Содружества — 2024/2025

Белорусская биатлонистка Динара Смольская стала победительницей масс-старта на 12,5 км в рамках первого этапа Альфа-Банк Кубка Содружества по биатлону в Красноярске. Спортсменка допустила три промаха и преодолела дистанцию за 36.07,8.

Серебряная медаль досталась россиянке Виктории Сливко, промахнувшейся один раз и финишировавшей с отставанием 6,8 от лидера. Бронзовая награда — у Анны Григорьевой (1 промах, отставание 18,4).

Биатлон. Кубок Содружества – 2024/2025, 1-й этап, Красноярск. Масс-старт, 12,5 км. Женщины:

Динара Смольская (Беларусь) - 36.07,8 (3 промаха). Виктория Сливко (Россия) +6,8 (1). Анна Григорьева (Россия) +18,4 (1).

Ранее стали известны размеры вознаграждений, которые получат российские биатлонисты в сезоне-2024/2025. Как сообщает пресс-служба Союза биатлонистов России (СБР), по итогам сезона лидеры мужского и женского рейтингов получат по 1 млн рублей. А лидеры среди категории спортсменов до 23 лет — по 500 тыс. рублей.