Динара Смольская прокомментировала победу в масс-старте на 1-м этапе Кубка Содружества

Белорусская биатлонистка Динара Смольская прокомментировала победу в масс-старте на 12,5 км в рамках первого этапа Альфа-Банк Кубка Содружества по биатлону в Красноярске.

«Получился очень весёлый финишный круг. Мы с Викой успели и «на зубах» где‑то проехать, а где‑то немножко улыбнуться и посмеяться. Было интересно. Хорошо, когда есть борьба. Я не сразу поняла, что смогу удержаться за Викторией, но роллеры ехали хорошо, удалось подкатиться к ней и затем начали вместе работать.

Вчерашняя чистая стрельба придала мне сил. Поняла, что могу бороться с девочками, но почему‑то эти два промаха меня всё дальше откидывали. Для меня удовольствием было пробежать с Викторией Сливко. То, что мне удалось удержаться в борьбе с ней, это достижение для меня. Знаю, насколько она сильно терпит на последнем круге, поэтому я довольна, что удалось победить её», — приводит слова Смольской «Матч ТВ».