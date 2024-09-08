Белорус Антон Смольский выиграл масс-старт на первом этапе Кубка Содружества

Белорусский биатлонист Антон Смольский стал победителем масс-старта на 15 км в рамках первого этапа Альфа-Банк Кубка Содружества по биатлону в Красноярске. Спортсмен не допустил ни одного промаха и преодолел дистанцию за 36.30,8.

Серебряную медаль завоевал ещё один белорус Дмитрий Лазовский (один промах, отставание +10,7). Бронзовая награда — у российского биатлониста Дениса Иродова (один промах, +29,7).

Биатлон. Кубок Содружества – 2024/2025, 1-й этап, Красноярск. Масс-старт, 15 км. Мужчины:

1. Антон Смольский (Беларусь) — 36.30,8 (без промахов).

2. Дмитрий Лазовский (Беларусь) +10,7 (1).

3. Денис Иродов (Россия) +29,7 (1).

Ранее стали известны размеры вознаграждений, которые получат российские биатлонисты в сезоне-2024/2025. Как сообщает пресс-служба Союза биатлонистов России (СБР), по итогам сезона лидеры мужского и женского рейтингов получат по 1 млн рублей. А лидеры среди категории спортсменов до 23 лет — по 500 тыс. рублей.