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Белорус Антон Смольский выиграл масс-старт на первом этапе Кубка Содружества

Белорус Антон Смольский выиграл масс-старт на первом этапе Кубка Содружества
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Белорусский биатлонист Антон Смольский стал победителем масс-старта на 15 км в рамках первого этапа Альфа-Банк Кубка Содружества по биатлону в Красноярске. Спортсмен не допустил ни одного промаха и преодолел дистанцию за 36.30,8.

Биатлон. Альфа-Банк Кубок Содружества-2024/25. Этап 1, Красноярск
Мужчины. Роллеры — Масс-старт 15 км
08 сентября 2024, воскресенье. 12:00 МСК
Окончено
1
Антон Смольский
Беларусь
36:30.8
2
Дмитрий Лазовский
Беларусь
+10.7
3
Денис Иродов
Россия
+29.7

Серебряную медаль завоевал ещё один белорус Дмитрий Лазовский (один промах, отставание +10,7). Бронзовая награда — у российского биатлониста Дениса Иродова (один промах, +29,7).

Биатлон. Кубок Содружества – 2024/2025, 1-й этап, Красноярск. Масс-старт, 15 км. Мужчины:

1. Антон Смольский (Беларусь) — 36.30,8 (без промахов).
2. Дмитрий Лазовский (Беларусь) +10,7 (1).
3. Денис Иродов (Россия) +29,7 (1).

Ранее стали известны размеры вознаграждений, которые получат российские биатлонисты в сезоне-2024/2025. Как сообщает пресс-служба Союза биатлонистов России (СБР), по итогам сезона лидеры мужского и женского рейтингов получат по 1 млн рублей. А лидеры среди категории спортсменов до 23 лет — по 500 тыс. рублей.

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