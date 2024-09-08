Динара Смольская возглавила зачёт масс-стартов в рамках Кубка Содружества

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Белорусская биатлонистка Динара Смольская стала победительницей масс-старта на 12,5 км в рамках первого этапа Альфа-Банк Кубка Содружества — 2024/2025 по биатлону в Красноярске. Таким образом, она возглавила Кубок Содружества в зачёте масс-стартов.

Смольская получила 120 очков за победу в первом масс-старте соревнований. На втором месте россиянка Виктория Сливко, набравшая 114 баллов. Тройку сильнейших замыкает ещё одна представительница России Анна Григорьева (113).

Следующий женский масс-старт в рамках Кубка Содружества — 2024/2025 состоится 24 ноября в Ханты-Мансийске на втором этапе соревнований.

Ранее стали известны размеры вознаграждений, которые получат российские биатлонисты в сезоне-2024/2025. Как сообщает пресс-служба Союза биатлонистов России (СБР), по итогам сезона лидеры мужского и женского рейтингов получат по 1 млн рублей. А лидеры среди категории спортсменов до 23 лет — по 500 тыс. рублей.