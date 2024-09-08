Анастасия Халили возглавила общий зачёт Кубка Содружества — 2024/2025 после первого этапа

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Российская биатлонистка Анастасия Халили (Гореева) возглавила общий зачёт Альфа-Банк Кубка Содружества — 2024/2025 после первого этапа. Она стала победительницей спринтерской гонки соревнований в Красноярске, заняла второе место в гонке преследования и показала восьмой результат в масс-старте.

В общей сложности Халили набрала 326 очков и на восемь баллов опережает идущую на втором месте соотечественницу Тамару Дербушеву. Тройку сильнейших замыкает россиянка Анастасия Шевченко (310).

Второй этап Кубка Содружества — 2024/2025 состоится в Ханты-Мансийске. Соревнования пройдут с 22 по 24 ноября.

Ранее стали известны размеры вознаграждений, которые получат российские биатлонисты в сезоне-2024/2025. Как сообщает пресс-служба Союза биатлонистов России (СБР), по итогам сезона лидеры мужского и женского рейтингов получат по 1 млн рублей. А лидеры среди категории спортсменов до 23 лет — по 500 тыс. рублей.