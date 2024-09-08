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Эдуард Латыпов сделал 8 промахов в масс-старте на этапе Кубка Содружества — 2024/2025

Эдуард Латыпов сделал 8 промахов в масс-старте на этапе Кубка Содружества — 2024/2025
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Российский биатлонист, трёхкратный бронзовый призёр Олимпийских игр 2022 года Эдуард Латыпов сделал восемь промахов в масс-старте на первом этапе Кубка Содружества — 2024/2025 в Красноярске и занял 24-е место.

Победителем масс-старта стал белорусский биатлонист Антон Смольский, не допустивший ни одной осечки на огневых рубежах. Серебряную медаль завоевал ещё один белорус Дмитрий Лазовский (один промах, отставание +10,7). Бронзовая награда — у российского биатлониста Дениса Иродова (один промах, +29,7).

В общей сложности в трёх гонках этапа в Красноярске Латыпов допустил 17 промахов. Он занимает 12-е место в общем зачёте Кубка Содружества с 236 очками и отстаёт от лидера Смольского на 124 балла.

Второй этап Кубка Содружества — 2024/2025 состоится в Ханты-Мансийске. Соревнования пройдут с 22 по 24 ноября.

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