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Антон Смольский назвал идеальной победу в масс-старте в рамках Кубка Содружества

Антон Смольский назвал идеальной победу в масс-старте в рамках Кубка Содружества
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Белорусский биатлонист серебряный призёр Олимпиады-2022 Антон Смольский поделился эмоциями после победы в 15-километровом масс-старте на первом этапе Альфа-Банк Кубка Содружества — 2024/2025.

«Сегодняшняя гонка зашла в число идеальных. Доволен, что получилось отработать качественно и чисто отстрелять. С самого начала соперники дали понять, что все настроены и готовы бороться. До последнего рубежа конкуренция была на пределе, можно сказать. Рад, что получилась идеальная стрельба на соревнованиях, потому что не всегда это удаётся сделать после тренировок.

Есть некоторые участки трассы, которые покрыты, возможно, мелкими слоями смолы. Под дождём становится ещё более скользко. Наверное, тогда зацепился и немного потерял темп, чуть не выведя себя из равновесия», — приводит слова Смольского Sport5.

Напомним, Смольский одержал победы во всех трёх гонках первого этапа Кубка Содружества в Красноярске.

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