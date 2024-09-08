«Был окрылён гонкой Динары». Смольский — о победе супруги в масс-старте Кубка Содружества

Белорусский биатлонист серебряный призёр Олимпиады-2022 Антон Смольский назвал причину отличного выступления в 15-километровом масс-старте на первом этапе Альфа-Банк Кубка Содружества — 2024/2025, в котором он занял первое место.

«Я был окрылён после гонки Динары и очень рад, что она показала то, что может. Она наконец поверила в то, насколько высок её уровень.

Слежу за её гонками по телевизору, находясь с сыном (улыбается). Иногда ругаю её за то, что не отдыхает после своих гонок, а остаётся на трассе следить за мной. Она говорит, что следит за мужскими гонками и наблюдает за тем, как тут проходят трассу, чтобы делать выводы для себя. Волнительнее следить за супругой, чем выступать самому. Сегодня я очень переживал. Была эмоциональная гонка. Даже мурашки по коже шли», — приводит слова Смольского Sport5.

Сегодня, 8 сентября, белорусская биатлонистка Динара Смольская стала победительницей масс-старта на 12,5 км в рамках первого этапа Альфа-Банк Кубка Содружества по биатлону в Красноярске. Её супруг Антон Смольский одержал победы во всех трёх гонках первого этапа.