Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Антон Смольский уверенно лидирует в общем зачёте Кубка Содружества после 1-го этапа

Белорусский биатлонист Антон Смольский уверенно возглавил общий зачёт Альфа-Банк Кубка Содружества — 2024/2025 после первого этапа. Он стал победителем всех трёх гонок первого этапа соревнований, проходившего в Красноярске.

В общей сложности Смольский набрал 360 очков и на 62 балла оторвался от идущего на втором месте россиянина Кирилла Бажина (298). Тройку сильнейших замыкает ещё представитель России Карим Халили (294).

Второй этап Кубка Содружества — 2024/2025 состоится в Ханты-Мансийске. Соревнования пройдут с 22 по 24 ноября.

Ранее стали известны размеры вознаграждений, которые получат российские биатлонисты в сезоне-2024/2025. Как сообщает пресс-служба Союза биатлонистов России (СБР), по итогам сезона лидеры мужского и женского рейтингов получат по 1 млн рублей. А лидеры среди категории спортсменов до 23 лет — по 500 тыс. рублей.