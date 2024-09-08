Губерниев — Смольской: Динара, вам не стыдно? Вы все деньги у россиян забрали

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев задал неожиданный вопрос белорусской биатлонистке Динаре Смольской после её победы в масс-старте на 12,5 км в рамках первого этапа Альфа-Банк Кубка Содружества — 2024/2025 в Красноярске.

— Динара, вам не стыдно? Вы все деньги у россиян забрали.

— Нет, сына надо кормить, — сказала Смольская в эфире телеканала «Матч ТВ».

Супруг белорусской спортсменки Антон Смольский одержал победы во всех трёх гонках первого этапа Кубка Содружества. Ранее стали известны размеры вознаграждений, которые получат российские биатлонисты в сезоне-2024/2025. Как сообщает пресс-служба Союза биатлонистов России (СБР), по итогам сезона лидеры мужского и женского рейтингов получат по 1 млн рублей. А лидеры среди категории спортсменов до 23 лет — по 500 тыс. рублей.