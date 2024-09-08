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«Мы на него равняемся». Смольский удивлён результатами Латыпова в Кубке Содружества

«Мы на него равняемся». Смольский удивлён результатами Латыпова в Кубке Содружества
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Белорусский биатлонист серебряный призёр Олимпиады-2022 Антон Смольский прокомментировал выступление россиянина Эдуарда Латыпова в масс-старте на первом этапе Кубка Содружества — 2024/2025 в Красноярске. Россиянин сделал восемь промахов и занял 24-е место.

«Немного удивлён, конечно, результату Эдуарда. Знаю и верю, что в скором времени он покажет всё, на что способен. Он сильнейший спортсмен и мы на него равняемся. Не буду скрывать, что Эдуард для меня главный соперник, к которому я стремлюсь. Всё покажет время», — сказал Смольский в эфире Матч ТВ».

В общей сложности в трёх гонках этапа в Красноярске Латыпов допустил 17 промахов. Он занимает 12-е место в общем зачёте Кубка Содружества с 236 очками и отстаёт от лидера Смольского на 124 балла.

Второй этап Кубка Содружества — 2024/2025 состоится в Ханты-Мансийске. Соревнования пройдут с 22 по 24 ноября.

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