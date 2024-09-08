«Пора навязывать ему конкуренцию». Латыпов — о лидерстве Смольского в Кубке Содружества

Российский биатлонист, трёхкратный бронзовый призёр Олимпийских игр 2022 года Эдуард Латыпов высказался о выступлении белорусского спортсмена Антона Смольского на первом этапе Альфа-Банк Кубка Содружества — 2024/2025.

«Не удивлён. По сравнению с прошлым годом Антон только добавил. В прошлом году было видно, что лето ему подходит и стрельба была очень хорошая. Эти два качества он очень хорошо соблюдает. Могу только порадоваться — и нужно навязывать ему конкуренцию. Думаю, Антону немного скучновато, но скоро всё будет», — сказал Латыпов в эфире телеканала «Матч ТВ».

Антон Смольский одержал победы во всех трёх гонках первого этапа Кубка Содружества. В общей сложности он набрал 360 очков и на 62 балла оторвался от идущего на втором месте россиянина Кирилла Бажина (298). Латыпов занимает 12-е место в общем зачёте Кубка Содружества с 236 очками и отстаёт от лидера на 124 балла.