CAS отклонил апелляции биатлонистов Слепцовой и Устюгова о нарушении антидопинговых правил

Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляции российских биатлонистов Светланы Слепцовой и Евгения Устюгова о нарушении антидопинговых правил. Об этом стало известно из пресс-релиза организации Biathlon Integrity Unit (независимый орган, который расследует случаи, подрывающие целостность биатлона, включая допинговые дела).

«Общая апелляция госпожи Слепцовой и господина Устюгова касалась двух решений, вынесенных Антидопинговой комиссией IBU в феврале 2020 года, которые были основаны на аналитических результатах, зафиксированных в базе данных Московской системы управления лабораторной информацией в отношении образцов, взятых у них в 2013 году», — говорится в пресс-релизе.

Результаты Устюгова с 27 августа 2013 года до его ухода из спорта в конце сезона-2013/2014 аннулированы. Вследствие дисквалификации сборная России лишается золотой медали Олимпийских игр — 2014 в эстафете.

Результаты Слепцовой с 22 марта 2013 года по конец сезона Кубка мира – 2013/2014 также аннулированы.