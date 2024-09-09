Двукратная олимпийская чемпионка в эстафетах российская биатлонистка Ольга Зайцева избрана депутатом Московской городской думы. Спортсменка выдвигала свою кандидатуру от партии «Единая Россия».

46-летняя Зайцева шла на выборы по второму избирательному округу (Куркино, Молжаниновский). Голосование на выборах депутатов Мосгордумы восьмого созыва, муниципальных депутатов ТиНАО и района Куркино прошло с 6 по 8 сентября. По итогам обработки 100% бюллетеней представители партии «Единая Россия» получили 38 из 45 мандатов.

Зайцева завершила карьеру в 2015 году. В 2017-м Ольга была лишена серебряной медали Олимпийских игр 2014 года в Сочи за женскую эстафету и пожизненно отстранена за нарушение антидопинговых правил.