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Ольга Зайцева избрана депутатом Московской городской думы

Ольга Зайцева избрана депутатом Московской городской думы
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Двукратная олимпийская чемпионка в эстафетах российская биатлонистка Ольга Зайцева избрана депутатом Московской городской думы. Спортсменка выдвигала свою кандидатуру от партии «Единая Россия».

46-летняя Зайцева шла на выборы по второму избирательному округу (Куркино, Молжаниновский). Голосование на выборах депутатов Мосгордумы восьмого созыва, муниципальных депутатов ТиНАО и района Куркино прошло с 6 по 8 сентября. По итогам обработки 100% бюллетеней представители партии «Единая Россия» получили 38 из 45 мандатов.

Зайцева завершила карьеру в 2015 году. В 2017-м Ольга была лишена серебряной медали Олимпийских игр 2014 года в Сочи за женскую эстафету и пожизненно отстранена за нарушение антидопинговых правил.

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