Жена Йоханнеса Бё опубликовала редкое фото биатлониста в костюме

Хедда Дэли Бё, супруга пятикратного олимпийского чемпиона, многократного чемпиона мира, норвежского биатлониста Йоханнеса Бё, опубликовала в социальных сетях редкое фото спортсмена в костюме. Супружеская пара посетила свадьбу друзей.

«Сентябрьская свадьба при ярком солнечном свете!» — подписала снимок Хедда.

Фото: из личного архива Хедды Дэли Бё

Йоханнес и Хедда сыграли свадьбу в конце июня 2018 года. 13 января 2020-го они впервые стали родителями. На свет появился мальчик, которого назвали Густавом. А в начале июля 2023 года супруги стали родителями во второй раз. У них родилась дочка, которой дали имя София.

31-летний Бё – действующий обладатель Кубка мира (всего в его активе пять титулов). Сезон-2024/2025 Кубка мира стартует 30 ноября в Контиолахти (Финляндия).