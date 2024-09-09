Свендсен — о деле Устюгова: честно говоря, думал, что всё решилось ещё несколько лет назад

Четырёхкратный олимпийский чемпион, 17-кратный чемпион мира норвежский биатлонист Эмиль Хегле Свендсен отреагировал на новость о том, что Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляцию россиянина Евгения Устюгова по его делу о нарушении антидопинговых правил.

Вследствие данного решения CAS результаты Устюгова с 2013 по 2014 год окончательно аннулированы. В том числе это касается золотой медали сборной России на Олимпиаде-2014 в мужской эстафете. Из-за дисквалификации россиян члены той сборной Норвегии должны получить бронзовые медали, в том числе Свендсен, который был финишёром в Сочи-2014 и провалил свой этап.

«Это не то, как хочется получать награды, но медаль есть медаль. Ещё одна. Честно говоря, я думал, что всё решилось ещё несколько лет назад. Раньше я не получал медали по почте. Теперь смогу это испытать», — приводит слова Свендсена TV2.

После дисквалификации России пьедестал ОИ-2014 в мужской эстафете выглядит следующим образом: