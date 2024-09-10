Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Латыпов, Серохвостов и Халили пропустят летний чемпионат России по биатлону

Латыпов, Серохвостов и Халили пропустят летний чемпионат России по биатлону
Комментарии

Российские биатлонисты Эдуард Латыпов, Даниил Серохвостов и Карим Халили не выступят на летнем чемпионате России в Красноярске, который пройдёт с 12 по 15 сентября.

«Лидер российского биатлона Латыпов больше не выступит в Красноярске после неудачного старта на Кубке Содружества, где у него были проблемы с винтовкой. Как выяснилось, он поменял себе ложе, немного что‑то переделал, в нём что‑то сломалось. Стрелялось ему гораздо тяжелее, чем все ожидали. В итоге 17 промахов за три гонки.

Латыпов улетел сегодня рано утром из Красноярска, на чемпионате России он не выступит, как и Серохвостов, который изначально выступал с проблемами со здоровьем. Он уехал домой восстанавливаться. Халили, кстати, тоже улетел», — сообщили на «Матч ТВ».

Материалы по теме
Лидер сборной России провалился на Кубке Содружества. У Латыпова — 17 промахов за 3 гонки
Лидер сборной России провалился на Кубке Содружества. У Латыпова — 17 промахов за 3 гонки
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android