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Карим Халили объяснил, почему не выступит на летнем чемпионате России по биатлону

Карим Халили объяснил, почему не выступит на летнем чемпионате России по биатлону
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Бронзовый призёр Олимпиады-2022 в эстафете, трёхкратный победитель чемпионата страны российский биатлонист Карим Халили объяснил, почему принял решение пропустить летний чемпионат России, который пройдёт с 12 по 15 сентября в Красноярске.

«Пропускаю чемпионат России по той причине, что часть работы в течение летнего периода вылетела. Сейчас нужно её наверстать. Собираюсь к зиме выйти на хороший уровень», — приводит слова Халили «Матч ТВ».

Сегодня, 10 сентября, также стало известно, что на летнем чемпионате России в Красноярске не выступят биатлонисты Эдуард Латыпов и Даниил Серохвостов. Латыпов испытывает сложности со стрельбой из-за проблем с винтовкой. Серохвостов имеет проблемы со здоровьем.

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