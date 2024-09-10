«Золото — 10 лет спустя!» DSV — об отклонении апелляции Евгения Устюгова

Ассоциация лыжных видов спорта Германии (DSV) отреагировала на новость об отклонении апелляции российского биатлониста Евгения Устюгова на решение Международного союза биатлонистов (IBU) по его делу о нарушении антидопинговых правил.

«Золото – 10 лет спустя! После четырёх лет неопределённости CAS вынес окончательное решение: мужская эстафетная команда Германии в составе Эрика Лессера, Даниэля Бёма, Арнда Пайффера и Симона Шемпа получит золотую олимпийскую медаль Сочи-2014.

После того как российского спортсмена Евгения Устюгова уличили в употреблении допинга, последовала многолетняя судебная тяжба, которая наконец подошла к концу: российская эстафетная команда лишена олимпийской награды. Для квартета DSV это двоякая новость. Потому что момент заслуженного ликования, эмоции, момент олимпийской победы остаются безвозвратно потерянными. Но, по крайней мере, теперь наконец воцарились ясность и справедливость.

Мы задним числом поздравляем наших мужчин с олимпийской победой и с нетерпением ждём ещё многих честных (!) эстафетных моментов в будущем», – сообщается в заявлении DSV на своей странице в соцсетях.

Результаты Устюгова с 27 августа 2013 года аннулированы. Вследствие его дисквалификации сборная России лишается золотой медали Олимпийских игр — 2014 в эстафете.