Смольская — о старте Кубка Содружества: всё ещё мурашки от осознания, что у нас 4 золота

Олимпийская чемпионка в эстафете 2018 года, победительница гонок на этапах Кубка мира белорусская биатлонистка Динара Смольская (Алимбекова) высказалась о своём и выступлении мужа Антона Смольского на первом этапе Кубка Содружества – 2024/2025 в Красноярске. Динара стала победительницей масс-старта, Антон выиграл все три личные гонки.

«Четыре из шести золотых медалей, покрытых 24-каратным золотом, уехали к нам домой. До сих пор осознание этого факта вызывает мурашки.

Фото: из личного архива Динары Смольской

Для Антон повторение прошлогоднего результата (3 из 3) – фантастика, бесконечно восхищаюсь и горжусь! Для меня же – плохое начало, которое могло отнять много энергии… Но благодаря людям, которые нашли правильные слова поддержки, и моей вере в себя, я не верхней ступеньке пьедестала!

Счастлива, что сын рядом с нами в эти прекрасные моменты!» — написала Смольская в социальных сетях.