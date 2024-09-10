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«Хочется быть оптимистом». Антон Смольский оценил шансы на возвращение на Кубок мира

«Хочется быть оптимистом». Антон Смольский оценил шансы на возвращение на Кубок мира
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Серебряный призёр Олимпиады-2022 в индивидуальной гонке лидер сборной Беларуси по биатлону Антон Смольский признался, что надеется на возвращение на международные старты, от которых россияне и белорусы отстранены из-за ситуации на Украине.

«Хочется быть оптимистом и надеяться, что в скором времени мы сможем попасть на международные старты. Отмечу, что, возвращаясь на международную арену, нужно быть готовым на 100%. Поэтому каждый день я совершенствуюсь и пытаюсь повышать свой уровень, дабы, когда вернёмся, иметь возможность конкурировать с лидерами. Хочу верить в скорое возвращение, но, когда это произойдёт — не знаю», — приводит слова Смольского Sport5.by со ссылкой на эфир телеканала «Беларусь 5».

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