Даниил Серохвостов объяснил, почему решил сняться с чемпионата России в Красноярске

Чемпион России в спринте биатлонист Даниил Серохвостов ответил, по какой причине принял решение пропустить летний чемпионат России, который пройдёт с 12 по 15 сентября в Красноярске. В рамках соревнований пройдут индивидуальные гонки, спринты и эстафеты.

«Потому что недавно на сборе в Беларуси я переболел вирусом, предположительно, ковидом. Это был последний сбор перед соревнованиями, и восстановление было долгим. Подумали, что неплохо было бы выступить в Красноярске, но спринт на Кубке Содружества показал, что я ещё в достаточно тяжёлом состоянии, чтобы бегать гонки. Это принесёт больше вреда, чем пользы. Поэтому решили с Юрием Михайловичем Каминским, что я поеду тренироваться. Ну и смысла оставаться в Красноярске нет, поэтому я уехал.

Когда восстановлюсь, начну в полной мере тренироваться, буду следить за биатлоном. Сейчас я дома, у родителей в Заринске, в Алтайском крае. Буду восстанавливаться здесь и здесь же, скорее всего, начну тренироваться. Может быть, потом перееду в Новосибирск, чтобы можно было делать тренировки с оружием», — приводит слова Серохвостова «Матч ТВ».