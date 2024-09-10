«Ещё не на 100% готова физически». Ханна Эберг — о травме

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Ханна Эберг рассказала о трудностях в подготовке к новому сезону, с которыми она сталкивается из-за травмы.

«Я ещё не на 100% физически готова. После травмы у меня возникли небольшие проблемы с бегом, особенно с течением времени. Мы работаем над этим шаг за шагом, и надеюсь, что смогу снова участвовать в длинных гонках, потому что мне это нравится

Самое главное, что я могу кататься на лыжах. Есть большая разница с началом года. Когда тебе больно, легко изменить технику, но это совсем не выгодно. Ни из-за травмы, ни из-за скорости я много работал, чтобы прогрессировать. Техника очень важна: если вы катаетесь плохо, у вас больше шансов усугубить травму», — приводит слова Эберг Expressen.

Напомним, лучшим личным результатом в прошедшем сезоне для шведской спортсменки стала бронзовая награда масс-старта в Ленцерхайде (Швейцария). Также Эберг побеждала во внутреннем первенстве чемпионата Швеции. 23 марта она выиграла спринтерскую гонку.