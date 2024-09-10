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Тренер сборной Беларуси – о шансах на возвращение на КМ: всех не допустят в любом случае

Тренер сборной Беларуси – о шансах на возвращение на КМ: всех не допустят в любом случае
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Главный тренер сборной Беларуси по биатлону Олег Рыженков высказался о возможности участия россиян и белорусов в гонках Кубка мира и Олимпийских играх – 2026.

«Думаю, мы точно будем участвовать в Кубке Содружества и в чемпионате союзного государства (улыбается). Нас много, большая команда. Всех не допустят в любом случае. Даже если кого-то пустят на Кубок мира, мы всё равно продолжим участвовать в Кубке Содружества, Кубке России и других запланированных стартах.

Не только лидеры, но и вся остальная команда готовится к Олимпиаде в 2026 году. В любом случае итог проделанной работы в течении четырёх лет — это Олимпийские Игры. Поедем мы туда или нет, готовимся в любом случае», — приводит слова Рыженкова Sport5.by со ссылкой на эфир телеканала «Беларусь 5».

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