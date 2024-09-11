Денизе Херрман-Вик станет экспертом немецкого телевидения

Немецкая лыжница и биатлонистка, бронзовый призёр Олимпийских игр — 2014 в лыжной эстафете Денизе Херрман-Вик станет экспертом немецкого телеканала ZDF. Об этом пресс-служба СМИ сообщила накануне, 10 сентября.

Дебют спортсменки в новом амплуа состоится 15 сентября в Дрездене. В этот день там пройдёт городской биатлон. Сообщается, что в соревнованиях примут участие пятикратный олимпийский чемпион норвежский биатлонист Йоханнес Бё и чемпион Европы из Германии Юстус Штрелов.

Напомним, в начале декабря 2023 года стало известно, что Херрман-Вик готовится стать мамой. Об этом она сообщила в социальных сетях, показав даже фото с УЗИ. Ранее, в сентябре 2022 года спортсменка вышла замуж, а в марте объявила о завершении карьеры в спорте.