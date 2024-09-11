Расписание летнего чемпионата России 2024 года по биатлону, Красноярск

Союз биатлонистов России (СБР) опубликовал расписание летнего чемпионата России по биатлону, который пройдёт в Красноярске с 12 по 15 сентября.

12 сентября:

9:00 мск. Мужчины. Индивидуальная гонка, 20 км.

12:00 мск. Женщины. Индивидуальная гонка, 15 км.

14 сентября:

9:00 мск. Мужчины. Спринт, 10 км.

12:00 мск. Женщины. Спринт, 7,5 км.

15 сентября:

9:00 мск. Мужчины. Эстафета 4x7,5 км.

12:00 мск. Женщины. Эстафета 4x6 км.

Ранее стало известно, что российские биатлонисты Эдуард Латыпов, Даниил Серохвостов и Карим Халили не выступят на летнем чемпионате России в Красноярске. Латыпов испытывает сложности со стрельбой из-за проблем с винтовкой. Серохвостов имеет проблемы со здоровьем. Халили не выполнил объём летней подготовительной работы.