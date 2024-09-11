Летний ЧР по биатлону: когда начало мужской индивидуальной гонки, где смотреть

В четверг, 12 сентября, стартует летний Альфа-Банк чемпионат России по биатлону — 2024. Соревнования начнутся мужской индивидуальной гонкой на 20 км в 9:00 мск.

Трансляцию гонки в прямом эфире проведут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Арена». Начало эфира — в 8:35 мск.

Летний чемпионат России по биатлону пройдёт в Красноярске с 12 по 15 сентября. Ранее стало известно, что российские биатлонисты Эдуард Латыпов, Даниил Серохвостов и Карим Халили не выступят на летнем чемпионате России в Красноярске. Латыпов испытывает сложности со стрельбой из-за проблем с винтовкой. У Серохвостова проблемы со здоровьем. Халили не выполнил объём летней подготовительной работы. Сборная Беларуси в полном составе также пропустит соревнования в Красноярске.