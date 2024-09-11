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Виктория Сливко рассказала, какие гонки собирается бежать на летнем ЧР в Красноярске

Виктория Сливко рассказала, какие гонки собирается бежать на летнем ЧР в Красноярске
Виктория Сливко
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Российская биатлонистка Виктория Сливко рассказала о гонках, которые планирует бежать на летнем Альфа-Банк чемпионате России в Красноярске. Старты пройдут с 12 по 15 сентября.

«Мы пока не приняли окончательное решение с тренером, что я бегу, а что — нет. Но есть такая вероятность, что одну из гонок я пропущу. Сейчас моё состояние неидеальное. В такой ситуации окажется неправильным пробежать все гонки. Но если буду хорошо себя чувствовать, может быть, и приму участие во всём, рассматривая эти старты преимущественно как часть подготовки к зимнему сезону. Просто пройти в хорошем темпе и качественно выполнить свою работу на рубеже — вот и всё», — приводит слова спортсменки «Тюменская арена».

Ранее Виктория Сливко стала серебряным призёром масс-старта в рамках первого этапа Альфа-Банк Кубка Содружества в Красноярске.

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