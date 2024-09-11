Виктория Сливко: не очень уважаю роллеры. Люблю бегать зимой

Российская биатлонистка чемпионка Европы 2016 года Виктория Сливко рассказала об отношении к выступлениям на роллерах.

— Вам самой доставляет удовольствие соревноваться сейчас без всего этого зимнего обмундирования?

— Я не очень уважаю роллеры из-за спусков (смеётся). Люблю зимой бегать. Мне нравится больше основной сезон, чем летний. Но без последнего нам тоже никуда. Нужно очень много работать летом, чтобы выступать хорошо зимой, — приводит слова спортсменки «Тюменская арена».

Ранее стало известно, что российские биатлонисты Эдуард Латыпов, Даниил Серохвостов и Карим Халили не выступят на летнем чемпионате России в Красноярске. Латыпов испытывает сложности со стрельбой из-за проблем с винтовкой. У Серохвостова проблемы со здоровьем. Халили не выполнил объём летней подготовительной работы.