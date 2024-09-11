«Приятно чувствовать себя в форме». Тарьей Бё — о медовом месяце

Трёхкратный олимпийский чемпион в эстафетах норвежский биатлонист Тарьей Бё рассказал, как прошёл ледовый месяц.

«Медовый месяц был действительно идеальным. Такого отпуска у нас не было уже несколько лет, с тех пор, как мы стали родителями. Это было именно то, что нужно. Важно сохранять любовь во всём, что мы делаем. Но сейчас мне есть над чем поработать перед новым сезоном.

Форма очень хорошая. Я только что вернулся из медового месяца, поэтому немного сомневался в своём физическом состоянии. Но приятно чувствовать себя в форме после того, как лежал на шезлонге», — приводит слова Бё tv2.

Тарьей Бё женился на своей девушке Гите Симонсен. Они встречались более семи лет, у них есть сын, который родился в 2022 году.

35-летний Тарьей Бё – трёхкратный олимпийский чемпион и трёхкратный призёр Олимпийских игр, 11-кратный чемпион мира, обладатель Кубка мира сезона-2010/2011. В прошлом сезоне занял второе место в общем зачёте Кубка мира и выиграл «Малый хрустальный глобус» в зачёте спринтерских гонок.