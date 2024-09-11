Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

«В церковь она опоздала на полчаса». Тарьей Бё поделился забавной историей со свадьбы

«В церковь она опоздала на полчаса». Тарьей Бё поделился забавной историей со свадьбы
Аудио-версия:
Комментарии

Трёхкратный олимпийский чемпион в эстафетах норвежский биатлонист Тарьей Бё рассказал забавную историю со своей свадьбы.

«Гита всегда опаздывает, а в церковь она опоздала на полчаса, и я сидел и ждал. Не знаю, что подумали остальные. Я знал, что она придёт, но это было немного похоже на голливудский фильм. Подошёл священник и сказал, что рекорд — 25 минут. Итак, мы установили новый рекорд в церкви в Стрине.

Когда сидишь и вертишь большими пальцами, нарастает напряжение. Я становлюсь очень чувствительным, когда происходит что-то важное, каким бы оно ни было. Вероятно, это был новый смехотворный рекорд. Когда она вошла в церковь, было много слёз», — приводит слова Бё tv2.

Тарьей Бё женился на своей девушке Гите Симонсен. Они встречались более семи лет, у них есть сын, который родился в 2022 году.

Материалы по теме
«Приятно чувствовать себя в форме». Тарьей Бё — о медовом месяце
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android