«В церковь она опоздала на полчаса». Тарьей Бё поделился забавной историей со свадьбы

Трёхкратный олимпийский чемпион в эстафетах норвежский биатлонист Тарьей Бё рассказал забавную историю со своей свадьбы.

«Гита всегда опаздывает, а в церковь она опоздала на полчаса, и я сидел и ждал. Не знаю, что подумали остальные. Я знал, что она придёт, но это было немного похоже на голливудский фильм. Подошёл священник и сказал, что рекорд — 25 минут. Итак, мы установили новый рекорд в церкви в Стрине.

Когда сидишь и вертишь большими пальцами, нарастает напряжение. Я становлюсь очень чувствительным, когда происходит что-то важное, каким бы оно ни было. Вероятно, это был новый смехотворный рекорд. Когда она вошла в церковь, было много слёз», — приводит слова Бё tv2.

Тарьей Бё женился на своей девушке Гите Симонсен. Они встречались более семи лет, у них есть сын, который родился в 2022 году.